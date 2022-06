Zwei Tote in Holtensen am Deister gefunden

Die Polizei hat in einem Haus in Holtensen am Deister zwei Tote entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, beide dem Anschein nach in ihren 50er Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich demnach sich um ein Tötungsdelikt, ein erweiterter Suizid sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher. Den Angaben nach hatte ein Arbeitskollege nach dem Mann schauen wollen und die Polizei gerufen, als niemand öffnete. Die Kriminalpolizei suche in dem Einfamilienhaus in Holtensen nach Spuren.

Die Kriminalpolizei suche in dem Einfamilienhaus in Holtensen nach Spuren.