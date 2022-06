Zwei Tote in Holtensen: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus Stand: 13.06.2022 16:42 Uhr Ein Ehepaar aus Holtensen am Deister ist vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der 59 Jahre alte Mann und seine 60-jährige Frau waren am Montag tot in ihrem Haus gefunden worden.

Die Ermittler gehen derzeit aufgrund der Spuren von einem Tötungsdelikt an den beiden Eheleuten aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht genannt. Nur soviel: Ein Arbeitskollege des 59-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht, nachdem dieser am Montagmorgen nicht zur Arbeit erschienen war. Der Kollege fuhr demnach zum Wohnhaus des Mannes in dem Wennigser Ortsteil in der Region Hannover, um nach dem Mann zu sehen. Als niemand öffnete, verständigte der Zeuge die Polizei. Die Beamten verschafften sich Zugang zu dem Haus und entdeckten schließlich die beiden Opfer.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler untersuchen nun das Haus nach Spuren, außerdem wird ein 3D-Scanner eingesetzt, um den Tatort zu rekonstruieren. Das Paar wohnte offenbar schon länger in dem Einfamilienhaus am Deister. Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen rund um das Wohnhaus gemacht haben. Zeigen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

