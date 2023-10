Stand: 10.10.2023 20:56 Uhr Zwei Stadtbahnen kollidieren in Hannover - mehrere Verletzte

In Hannover kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zweier Stadtbahnen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte, sind die beiden Bahnen gegen 19.41 Uhr an der Hans-Böckler-Allee aus bislang ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Dadurch ist eine Bahn entgleist. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich den Angaben zufolge etwa 22 Menschen in den Stadtbahnen. Mehrere von ihnen wurden leicht verletzt, fünf Menschen mussten mit Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst sind zurzeit mit einem Großaufgebot vor Ort, die Polizei hat die Unfallstelle abgesperrt und leitet den Verkehr um. Auf der Hans-Böckler-Allee sowie auch im Straßenbahnverkehr kommt es derzeit zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min