Zwei Stadtbahnen kollidieren in Hannover - 22 Verletzte Stand: 11.10.2023 08:03 Uhr In Hannover sind am Dienstagabend zwei Stadtbahnen zusammengestoßen. 22 Personen wurden verletzt - die meisten von ihnen leicht. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kollidierten die entgegenkommenden Bahnen gegen 19.41 Uhr an der Freundallee, Ecke Hans-Böckler-Allee, seitlich miteinander. Dabei entgleiste eine Bahn. Die eine der beiden Stadtbahnen habe an der Ecke eigentlich abbiegen sollen, fuhr aber geradeaus, sagte üstra-Sprecher Heiko Rehberg dem NDR Niedersachsen. Wie das passieren konnte, sei noch unklar.

Bahnen fahren am Unfallort langsamer

Fünf der 22 verletzten Menschen wurden zur Beobachtung in Kliniken gebracht. Die Stadtbahnwaggons wurden stark beschädigt und mussten mit schwerem Gerät geborgen werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 60 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Auf der Hans-Böckler-Allee sowie im Straßenbahnverkehr kam es bis 3 Uhr am Mittwochmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Bis diese geklärt ist, fahren die Straßenbahnen an der Weiche am Unfallort nur mit zehn Kilometern pro Stunde.

