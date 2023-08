Stand: 14.08.2023 19:05 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Auto und Laster

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Laster und einem Auto in Hannover-Vahrenheide sind am Montagmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Laster dem Auto beim Abbiegen die Vorfahrt und prallte seitlich in den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos wurde demnach eingeklemmt und von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit. Er und sein Beifahrer erlitten schwere, der Lasterfahrer leichte Verletzungen. Laut den Beamten war die Verkehrsführung in dem Bereich vor Kurzem geändert worden.

