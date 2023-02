Stand: 20.02.2023 22:13 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Autounfall im Landkreis Uelzen

Am Freitagmorgen sind bei einem Autounfall zwischen Breitenhees (Landkreis Uelzen) und Weyhausen (Landkreis Gifhorn) zwei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein 37 Jahre alter Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Pkw einer 52-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 37-Jährige und die 52-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.02.2023 | 15:00 Uhr