Stand: 20.06.2022 10:46 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Adelheidsdorf

Am Montagmorgen hat sich auf einer Kreisstraße bei Adelheidsdorf (Landkreis Celle) ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei stieß gegen 7 Uhr der Transporter eines 52 Jahre alten Mannes beim Abbiegen auf die Bundesstraße 3 mit einem Auto zusammen. Dabei erlitten zwei 29 und 36 Jahre alte Insassen des Pkw schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.

