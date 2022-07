Stand: 27.07.2022 09:27 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B6 bei Nienburg

Auf der B6 bei Nienburg (Region Hannover) sind am Dienstagabend zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 53-jährige Autofahrerin aus Rehburg-Loccum vermutlich infolge eines Krankheitsfalles mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten - dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Auch der 53-jährige Fahrer des anderen Wagens musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B6 war etwa drei Stunden lang gesperrt.

