Stand: 06.07.2021 14:52 Uhr Zwei Saurier-Skelette für Dinopark Münchehagen

Die Knochen von zwei in der Schweiz entdeckten Saurier-Skeletten sind ab sofort im Dinosaurier-Park Münchehagen (Landkreis Nienburg) zu sehen. Die mehr als 330 Knochen von zwei Plateosaurus-Jungtieren sollen in der Werkstatt des Dinoparks präpariert werden. Den Angaben zufolge können Besucher dann beobachten, wie die rund 210 Millionen Jahre alten Fossilien Stück für Stück aus Gesteinsblöcken freigelegt und zusammengesetzt werden. Nils Knötschke, wissenschaftlicher Leiter des Dino-Parks, geht davon aus, dass dies bis zu drei Jahre dauern wird. Beide Skelette sollen anschließend als Dauerleihgabe im Dino-Park bleiben. Ausgegraben wurden die Knochen bereits vor mehr als acht Jahren 2013 ausgegrabenen Skelette in einer Tongrube.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.07.2021 | 06:30 Uhr