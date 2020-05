Stand: 07.05.2020 14:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zwei Radler bei Abbiegeunfällen schwer verletzt

Bei Abbiegeunfällen mit Lastwagen sind am Donnerstagmorgen in Hannover und Osnabrück zwei Radfahrer schwer verletzt worden. In Hannover-Anderten erfasste ein Lkw einen 16-Jährigen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer den Jugendlichen offenbar übersehen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin

In Osnabrück erlitt eine 55-jährige Fahrradfahrerin bei einem sehr ähnlichen Unfall ebenfalls schwere Verletzungen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, kollidierte ein Lkw im Hafengebiet beim Rechtsabbiegen mit der Frau. Der 64-jährige Fahrer hatte sie den Angaben zufolge übersehen. Ein Rettungswagen brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.

