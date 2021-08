Zwei Motorradfahrer verunglücken bei Unfällen tödlich Stand: 07.08.2021 18:42 Uhr Am Sonnabend sind bei Unfällen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Salzgitter zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer aus Hannover ist gegen 10.45 Uhr auf einer Landstraße bei Coppenbrügge tödlich verunglückt. Der junge Mann war mit zwei weiteren Bikern unterwegs, als er auf einer leicht abschüssigen Strecke nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei meldete. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren. Er starb aber an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Begleiter des 21-Jährigen sowie um Angehörige, die zur Unfallstelle gekommen waren.

70-Jähriger missachtet laut Polizei Vorfahrt

Etwas zu gleichen Zeitpunkt erlitt ein 70 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw tödliche Verletzungen. Laut Polizei sei der Mann aus dem Landkreis Goslar gegen 10.35 Uhr an einer Kreuzung an der Bundesstraße 248 mit dem Auto eines 76-Jährigen zusammengestoßen. Dieser sei Vorfahrt berechtigt gewesen, hieß es. Beide Fahrzeuge schleuderten auf einen Acker. Der 76-Jahre alte Fahrer und dessen 62 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

