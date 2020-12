Stand: 02.12.2020 12:02 Uhr Zwei Menschen sterben bei Unfall nahe Hessisch Oldendorf

Die Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont sucht weiter die Ursache für einen Verkehrsunfall mit zwei Toten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte die 21-jährige Fahrerin zwischen den Hessisch Oldendorfer Ortschaften Rumbeck und Heßlingen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Auto prallte anschließend gegen einen Baum. Die junge Frau und ihr 27-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und starben noch am Unfallort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.12.2020 | 13:30 Uhr