Stand: 30.04.2022 09:30 Uhr Zwei Menschen bei Unfall in Celle schwer verletzt

In Celle sind bei einem Unfall am Freitag drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Feuerwehr stießen in der Innenstadt zwei Autos in einer Kurve frontal zusammen. Die beiden schwer verletzten Menschen mussten aus den Autos befreit werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2022 | 07:00 Uhr