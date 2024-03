Stand: 04.03.2024 09:58 Uhr Zwei Männer überqueren Gleise: ICE leitet Schnellbremsung ein

Zwei Männer haben auf der Bahnstrecke bei Dollbergen (Region Hannover) einen ICE zur Schnellbremsung gezwungen. Laut Polizei hatten die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer am Samstag auf freier Strecke die Gleise überquert. Der Lokführer eines herannahenden ICE erkannte die Gefahr und leitete die Schnellbremsung ein. Die Männer flüchteten zunächst vom Tatort. Die Bundespolizei leitete gemeinsam mit der Landespolizei eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Polizeibeamte entdeckten dabei zwei mit Steinen beschwerte Jacken an den Gleisen. Sie fanden darin Wertgegenstände und einen Personalausweis. Die Beamten warteten am Fundort auf die Gesuchten und stellte die zwei Männer, als sie zu ihren deponierten Bekleidungsstücken zurückkamen. Gegen sie wurde eine Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

