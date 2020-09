Stand: 13.09.2020 11:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zwei Männer nach Messerstecherei in Lebensgefahr

Bei einer Messerstecherei sind am Morgen in Hannover zwei Menschen lebensgefährlich und drei Menschen leicht verletzt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Polizei war eine Gruppe junger Erwachsener im Steintorviertel in einen Streit geraten. Dabei zogen zwei Männer jeweils ein Messer, stachen aufeinander ein und verletzten sich dabei lebensgefährlich. Die übrigen Beteiligten befindet sich in Polizeigewahrsam. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen versuchten Totschlags. Zu den Hintergründen des Streits ist noch nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2020 | 11:00 Uhr