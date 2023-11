Zwei Männer in Hannover erstochen - Täter auf der Flucht Stand: 14.11.2023 07:13 Uhr Zwei Männer sind in der Nacht in Hannover mit einer Stichwaffe getötet worden. Die Tatorte liegen nur einige Hundert Meter auseinander. Die Hintergründe sind unklar. Der oder die Täter sind flüchtig.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. So liegen die beiden Tatorte nah beieinander, zudem ist die Vorgehensweise ähnlich. Beide Opfer wurden den Angaben zufolge unvermittelt mit einer Stichwaffe angegriffen. Die Ermittler fahnden nun auf Hochtouren nach dem oder den Tätern. Geprüft werde auch, ob er und die beiden 45 Jahre alten Opfer sich kannten, heißt es von der Polizei. Eine Gefahr für Unbeteiligte sei derzeit unwahrscheinlich. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler außerdem von den Obduktionen der Opfer.

Opfer in Spielhalle in der Nordstadt attackiert

Die erste Tat erfolgte laut Polizei gegen 2 Uhr in der Nordstadt. Ein bisher Unbekannter sei dort in eine Spielhalle an der Scheffelstraße gegangen und habe im Anschluss auf einen Gast eingestochen, so ein Polizeisprecher. Das 45-jährige Opfer starb noch vor Ort. Ein anderer Mann habe dazwischen gehen wollen, wurde aber auch angegriffen und verletzt. Der 49-Jährige habe das Krankenhaus aber noch in der Nacht wieder verlassen, so der Sprecher.

Zweiter Angriff vor Hotel - 45-Jähriger stirbt

Der zweite Angriff erfolgte laut Polizei nur etwa eine halbe Stunde später. Die Ermittler wurden alarmiert, nach dem vor einem Hotel in der Hamburger Allee ein Mann mit einer Stichwaffe attackiert worden war. Das ebenfalls 45 Jahre alte Opfer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der genaue Tatablauf ist hier noch unklar. Die Polizei habe in beiden Fällen umfangreich Spuren gesichert, sagte der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.11.2023 | 06:30 Uhr