Zwei Männer erstochen - Verdächtiger kommt in Psychiatrie Stand: 15.11.2023 17:37 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod zweier Männer wird ein verdächtiger 21-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Ein Richter habe psychische Auffälligkeiten zur Tatzeit festgestellt.

Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch. Am Mittwoch wurden auch die vorläufigen Ergebnisse der Obduktionen bekannt. Demnach sind die beiden 45 Jahre alten Opfer verblutet. Die Polizei hatte noch am Dienstag, wenige Stunden nach der Tat in der Nordstadt von Hannover, einen 21-Jährigen gefasst, der die beiden Männer mit einer Stichwaffe tödlich verletzt haben soll. Ein 49 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv waren zunächst unklar.

Ermittlungen wegen Totschlags

Die beiden 45 Jahre alten Opfer waren in der Nacht zu Dienstag getötet worden. Beide Angriffe ereigneten sich binnen etwa einer halben Stunde - und nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen seien mehrere Gegenstände sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem Zusammenhang aus und ermittelt wegen Totschlags.

Opfer in Spielhalle in der Nordstadt attackiert

Die erste Tat erfolgte laut Polizei gegen 2 Uhr in der Nordstadt. Der Täter sei dort in eine Spielhalle an der Scheffelstraße gegangen und habe im Anschluss auf einen Gast eingestochen, so ein Polizeisprecher. Dann sei der Angreifer in unbekannte Richtung geflohen. Das 45-jährige Opfer starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Bei dem Angriff wurde ein anderer Mann leicht verletzt. Der 49-Jährige wollte laut Polizei dem Opfer helfen. Der Mann wurde in einer Klinik behandelt, konnte das Krankenhaus aber noch in der Nacht verlassen.

Zweiter Angriff vor Hotel - 45-Jähriger stirbt

Der zweite Angriff erfolgte laut Polizei nur etwa eine halbe Stunde später. Die Ermittler wurden alarmiert, nachdem vor einem Hotel in der Hamburger Allee ein Mann mit einer Stichwaffe attackiert worden war. Das ebenfalls 45 Jahre alte Opfer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der genaue Tatablauf war zunächst unklar - anders als beim Angriff in der Spielhalle gab es dafür zunächst keine Zeugen.

