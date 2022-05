Zwei Leichen in Hagen: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Stand: 30.05.2022 21:23 Uhr

Die Polizei hat am Nachmittag in Hagen bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) in einem abgelegenen Haus zwei Leichen gefunden. Die Beamten gehen von Fremdeinwirkung aus.