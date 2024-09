Stand: 23.09.2024 07:29 Uhr Zwei Freibäder in Hannover bleiben länger geöffnet

Wer gerne draußen schwimmt, kann das in diesem Jahr in Hannover länger tun: Die Freibadsaison im Lister Bad und im Ricklinger Bad ist bis zum 20. Oktober verlängert worden. Grund ist nach Angaben der Stadt allerdings nicht ein zu erwartender goldener Oktober - sondern das geschlossene Stadionbad. Die Reparaturmaßnahmen dort dauerten noch an, das Bad sei daher derzeit nicht nutzbar, sagte ein Stadtsprecher. "Mit der weiteren Öffnung der beiden Freibäder soll insbesondere für das Vereinsschwimmen ein Ausgleich geschaffen werden." Der aktuelle Plan ist, dass die Sanierungsarbeiten im Stadionbad Mitte Oktober abgeschlossen sind - und das Hallenbad am 21. Oktober wieder öffnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover