Stand: 01.04.2025 13:13 Uhr Zwei Frauen durch Böller-Wurf am Bahnhof in Celle verletzt

Ein 36 Jahre alter Mann soll am Montagmittag auf einem Bahnsteig im Celler Bahnhof einen Böller in ein Wartehäuschen geworfen haben. Bei der Explosion seien zwei Frauen im Alter von 17 und 45 Jahren leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Mitarbeiter der Bahn bemerkte demnach den Vorfall und versuchte, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und verletzte der Polizei zufolge den Bahn-Mitarbeiter leicht an der Hand. Anschließend flüchtete der 36-Jährige über Gleise, nach einer Fahndung nahm ihn wenig später eine Streifenwagenbesatzung fest. Der Mann stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden demnach mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

