Stand: 21.10.2021 11:53 Uhr Zwei Dachdecker schnappen in Celle flüchtenden Taschendieb

Zwei Handwerker haben am Mittwoch in Celle einen mutmaßlichen Dieb gestellt. Gegen Mittag hatten die beide 21 und 31 Jahre alten Männer bei Dacharbeiten laute Rufe hörten. Ein Handtaschendieb hatte offenbar eine Seniorin bestohlen und war auf der Flucht über einen Zaun nahe des Karstadt-Parkplatzes geklettert. Ein Zeuge machte die beiden Männer auf den Flüchtenden aufmerksam. Die Dachdecker nahmen die Verfolgung auf und stellten den mutmaßlichen Dieb, einen 15 Jahre alten Jugendlichen, in der Bergstraße. Mithilfe weiterer Zeugen hielten sie den sehr aggressiven jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das 81 Jahre alte Opfer bekam Handtasche und Geldbörse zurück. Die Polizei ermittelt gegen den 15-Jährigen aus Hermannsburg wegen räuberischen Diebstahls.

