Zwei Brände in Stadthagen: Ein Toter, 23 Verletzte

Bei zwei Bränden in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sind in der Nacht zu Sonntag insgesamt 23 Menschen teils schwer verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, waren die Einsatzkräfte um 3.30 Uhr zunächst zu einem Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Altstadt gerufen worden. Polizisten und Feuerwehrleute retteten noch mehrere Familien aus dem Gebäude, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Brände in Stadthagen: Ein Toter, viele Verletzte 31.03.2019 10:45 Uhr In der Nacht zu Sonntag haben in Stadthagen zwei Mehrfamilienhäuser gebrannt. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Insgesamt wurden 23 Menschen bei den Bränden verletzt.







Toter war nicht im Haus gemeldet

Auf der Suche nach weiteren Personen fanden Feuerwehrleute den Toten. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann nicht im Haus gemeldet gewesen, er habe möglicherweise Freunde besucht, erklärte ein Sprecher der Polizei. Sieben weitere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt.

Stadtalarm in Stadthagen

Um 7.20 Uhr seien 200 Helfer - viele von ihnen waren schon beim ersten Brand im Einsatz - zum zweiten Feuer ausgerückt, sagte die Polizei. Erneut stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Dabei wurden 16 Menschen verletzt, unter ihnen drei Einsatzkräfte. "Wir haben den Stadtalarm ausgelöst", sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden alle Feuerwehrleute der Stadt und zwei weitere Drehleitern aus Bückeburg und Bad Nenndorf angefordert. Gegen 8.30 Uhr konnte die Feuerwehr die Flammen löschen und beginnen, Teile des Daches abzutragen, um versteckte Glutnester zu finden.

Für einen Zusammenhang der beiden Feuer in Stadthagen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise, heißt es von der Polizei.

