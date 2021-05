Stand: 04.05.2021 18:48 Uhr Zwei Autos überschlagen sich - Fahrer schwer verletzt

Am Dienstagmorgen haben sich zwei Autos auf der Kreisstraße 315 zwischen Frielingen und Otternhagen (Region Hannover) infolge eines Überholmanövers überschlagen. Beide Fahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 38 Jahre alter Mann gegen 6.50 Uhr beim Überholen mit seinem Fahrzeug den Wagen eines 52 Jährigen touchiert haben. Daraufhin verloren beide Fahrer die Gewalt über ihre Pkw und landeten auf einem Feld. Der 52-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt. Beide Männer kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.05.2021 | 06:30 Uhr