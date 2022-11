Stand: 15.11.2022 08:58 Uhr Zwei Autofahrer bei Unfall in Holle verletzt

In Holle im Landkreis Hildesheim sind zwei Fahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer Autos verletzt worden. Nach Polizeangaben nahm am Montag gegen 18.30 Uhr ein 51-Jähriger an einer Kreuzung einem 36-Jährigen die Vorfahrt. Obwohl der 36-Jährige noch zu bremsen versuchte, prallten die beiden Autos gegeneinander. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.11.2022 | 08:30 Uhr