Stand: 15.04.2025 16:23 Uhr Angriff auf zwei 18-Jährige: Großeinsatz im Landkreis Hildesheim

Die Polizei fahndet seit Montagnachmittag mit einem Großaufgebot nach zwei Männern. Sie sollen nach einem Angriff auf zwei 18-Jährige in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden jungen Männer bei der Attacke verletzt. Sie seien mit Schnittverletzungen angetroffen worden und in ein Krankenhaus gekommen. An der Suche nach den Flüchtigen waren auch die Autobahnpolizei und ein Hubschrauber beteiligt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Ermittlungen würden dadurch erschwert, dass die beiden 18-Jährigen kaum Deutsch sprechen, hieß es.

