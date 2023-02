Stand: 14.02.2023 10:19 Uhr Zusammenarbeit mit Russland? MHH prüft Vorwürfe gegen Arzt

Ein Herzchirurg der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll gegen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verstoßen haben. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, soll der Mann sich in Russland um eine Forschungsförderung von mehr als einer Million Euro beworben und diese im Sommer 2022 auch zugesagt bekommen haben. Von der Kooperation erfuhren die MHH und das Land Niedersachsen wohl erst durch die Zeitungsrecherchen. Der betroffene Herzchirurg beteuerte gegenüber der FAZ, dass er die Zusammenarbeit abgelehnt habe. Er wolle für das Projekt in Russland aber als externer Berater tätig sein, wenn er im kommenden Monat in den Ruhestand gehe. Die MHH prüft nach Angaben eines Sprechers, ob der Professor mit seinen Aktivitäten rund um die russische Förderung gegen Anweisungen verstoßen hat. Anschließend werde über eventuelle Konsequenzen entschieden. Anfang März 2022 hatte Niedersachsens damaliger Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine dazu aufgerufen, alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland auf Eis zu legen.

