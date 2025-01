Zurückgelassenes Auto am Flughafen Berlin ist nach einem Jahr weg Stand: 29.01.2025 09:45 Uhr Mehr als ein Jahr lang stand ein Auto mit Hannover-Kennzeichen laut Medienberichten auf dem Kurzzeitparkplatz des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) - jetzt ist es abgeschleppt worden.

Das Fahrzeug sei vom Parkraumbewirtschafter APCOA in Absprache mit der Flughafengesellschaft zu einem anderen Stellplatz gebracht worden, sagte ein Sprecher am Dienstag. Dort bleibe das Auto nun stehen, bis die Halterfrage geklärt sei. Ersten Erkenntnissen der zuständigen Polizei zufolge ist das Auto nicht in eine Straftat verwickelt. "Wir können sagen: Weder das Auto noch das Kennzeichen sind als gestohlen gemeldet", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus. Demnach wurde das Auto abgemeldet und das Kennzeichen später neu an einen anderen Pkw vergeben. Nähere Details nannte er zunächst nicht. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" über das Auto vor dem BER berichtet.

Parkgebühren in Höhe von 200.000 Euro

Laut der "Berliner Zeitung" hat der graue VW Golf über ein Jahr lang auf dem Kurzzeitparkplatz des Flughafens BER gestanden. Der Parkraumbewirtschafter APCOA hat diese Parkdauer bislang nicht bestätigt. Das Auto habe aber schon länger am Flughafen gestanden, sagte ein Sprecher. Da die Parkgebühr bei mehr als 500 Euro pro Tag liegt, käme innerhalb eines Jahres eine Summe von 200.000 Euro zusammen. Was mit den Gebühren passiert, ist laut APCOA unklar. "Ob geschuldete Parkgebühren in diesem Zusammenhang eingetrieben werden können, hängt davon ab, ob der Schuldner ermittelt werden kann und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt", sagte die Firma am Montag der "Bild".

