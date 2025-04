Stand: 22.04.2025 14:59 Uhr Zum Kirchentag: Polizei warnt vor Taschendieben in Hannover

Mit einer neuen Aktion warnt die Polizei in Hannover vor Taschendieben. In besonders stark besuchten Bereichen der Innenstadt sprühen die Beamtinnen und Beamten nach eigenen Angaben Warnhinweise mit Sprühkreide auf die Gehwege. Damit sollten Fußgängerinnen und Fußgänger auf die Gefahr von Taschendiebstählen hingewiesen werden, hieß es. Die Polizei führt die Aktion gemeinsam mit der Stadt und der Bundespolizei im Vorfeld des Evangelischen Kirchentags durch, der in der kommenden Woche in Hannover stattfindet. Mehr als 100.000 Menschen werden laut Polizei in der Stadt erwartet - und diese Menschenmengen würden Taschendiebe anziehen, hieß es. Die Zahl der Taschendiebstähle in Hannover lag laut Polizei in den vergangenen zwei Jahren im niedrigen vierstelligen Bereich.

