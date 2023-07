Zum Ferienstart: Flughafen Hannover hat technisch nachgerüstet Stand: 05.07.2023 15:04 Uhr Die Schulferien haben begonnen. Bis zu zwanzigtausend Passagiere werden täglich am Flughafen Hannover starten und landen. Zuletzt hatte Norddeutschlands wichtigstes Drehkreuz mit vielen Problemen zu kämpfen.

von Anja Datan-Grajewski

Dieses Jahr soll vieles besser werden: Parkplatz online buchen, Reisedokumente auf die Gültigkeit überprüfen und - wenn möglich - schon online einchecken. Auch das richtige Handgepäck erspart Zeit und Frust am Flughafen. Außerdem hat der Flughafen Hannover seit dem Reisechaos des vergangenen Jahres einiges an technischer Infrastruktur geschaffen, um den Start in den Sommerurlaub zu vereinfachen. Damit Sie entspannt in den Urlaub starten können - und das schon beim Abflug - haben wir Ihnen einige Hinweise zusammengestellt.

Parken am Flughafen

Bisher musste man sich vorher festlegen, wie lange die Parkdauer sein wird. Das hat mit dem Start der Sommerferien nun ein Ende. Gezahlt wird nun nicht mehr im Voraus, sondern erst vor Verlassen des Parkplatzes. Das heißt: Man zahlt nur für den Zeitraum, in dem man auch tatsächlich geparkt hat. Wie funktioniert's? Beim Ein- und Ausfahren zum Terminalbereich wird das Kennzeichen des Fahrzeugs gescannt und so automatisch die Parkdauer ermittelt. Bezahlt wird dann einem Kassenautomaten. Das Kennzeichen sollten Sie hier bereithalten.

Einchecken mit TUIfly

Im Terminal B am Flughafen hat die TUI sogenannte "Self-Bag-Drop"- Stationen aufgestellt. Reisende der TUIfly, die einen Urlaub in einem Land gebucht haben, das zum Schengen-Raum gehört und bereits zu Hause online eingecheckt haben, können mit Hilfe des Buchungscodes ihr Gepäck selbständig wiegen und mit den notwendigen Etiketten versehen. Im Anschluss kann es an einem der "Drop-Off-Counter" abgegeben werden. Damit will das Unternehmen Warteschlangen an den Check-In-Schaltern reduzieren. Fünf der Automaten sind bereits aufgestellt und befinden sich derzeit im ersten Testbetrieb. Weitere fünf Stationen sollen laut Unternehmen folgen.

Mit "Termin" durch die Sicherheitskontrolle

Passagiere können sich online ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren und so direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Längere Wartezeiten sollen so vermieden werden. An der Sicherheitskontrolle müssen die Fluggäste lediglich ihre Bordkarte bereithalten. Der Service "HAJway" ist kostenfrei und ab 48 Stunden vor Abflug in Terminal A und C verfügbar. Aber Achtung: Falls Sie das Zeitfenster verpassen, müssen Sie sich hinten in der regulären Schlange anstellen.

Die Bundespolizei empfiehlt "EasyPASS" bei der Grenzkontrolle

Die Bundespolizei bietet seit dem 3. Juli 2023 eine weitere Erleichterungen bei der Grenzkontrolle an. Kinder ab einem Mindestalter von 12 Jahren und Erwachsene, die über einen biometrischen Reisepass sowie einen deutschen Aufenthaltstitel verfügen, können freiwillig die EasyPASS-Anlagen für die Grenzkontrolle nutzen.

