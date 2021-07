Zukunft der Landwirtschaft: Landtag diskutiert Höfesterben Stand: 07.07.2021 18:26 Uhr Niedersachsens Landwirtschaft befindet sich im Strukturwandel. Die Zahl der Höfe, auf denen der Betrieb eingestellt wird, steigt. Das war am Mittwoch Thema im Landtag.

Die FDP nahm die Situation der Landwirte an diesen zweiten Plenartag in den Fokus. Niedersachsen erlebe ein staatliches beschlossenes Höfesterben, sagte der Agrarexperte Hermann Grupe. "Was in den vergangenen Monaten durchgeprügelt wurde, das wird unzählige bäuerliche Existenzen kosten. Unsere Betriebe sagen, dass können wir nicht mehr leisten."

Grüne: Niedrige Erzeugerpreise sind Ursache

Die SPD-Abgeordnete Thordies Hanisch hielt dagegen: Die Landesregierung gehe Schritte, um die Landwirte wirtschaftlich zu stabilisieren und gleichzeitig für mehr Tierwohl und mehr Umweltschutz zu sorgen. Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte stimmte der FDP in Teilen zu. Das Höfesterben sei ein großes Problem. Schließlich sei die Zahl der Betriebe in den letzten zehn Jahren um 15 Prozent gesunken. Derzeit gebe es noch 35.500 hauptberufliche Landwirte in Niedersachsen, 6.200 weniger als vor einem Jahrzehnt. Doch, so entgegnete Staudte dem liberalen Oppositionspartner: "Es ist nicht so, dass die Umweltauflagen die Ursachen sind. Die wirklichen Ursachen sind die niedrigen Erzeugerpreise, die schon lange nicht gewinnbringend sind."

Videos 2 Min Aldis Abkehr vom Billigfleisch: So reagiert die Landwirtschaft Cord Schütte aus Ganderkesee hält 1.200 Mastschweine, außerdem Milchkühe und Rinder. Bei ihm ist die Verunsicherung groß. 2 Min

Otte-Kinast: Landesregierung gestalte Zukunft der Landwirtschaft

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) erwiderte und sagte, die Landesregierung nehme kein Höfesterben in Kauf, sondern handele aktiv, um die Zukunft der Landwirtschaft in Niedersachsen zu gestalten. Otte-Kinast verwies auf bereits erarbeitete Strategien zur Nutztierhaltung, zum Ackerbau und zum Grünland sowie zum Ausgleich zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz, den Niedersächsischen Weg. Bald komme noch eine Niedersächsische Ernährungsstrategie dazu. All dies habe zum Ziel, dass Landwirte die Anforderungen der Gesellschaft nach mehr Klima- oder Artenschutz oder mehr Tierwohl erfüllen könnten - gleichzeitig aber auch wirtschaftlich bestehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.07.2021 | 12:00 Uhr