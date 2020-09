Stand: 22.09.2020 15:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu wenig Wasser: Weserfähren können nicht fahren

Die Weserfähre in Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont hat ihren Betrieb eingestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund ist nach Angaben des Fährmannes der niedrige Wasserstand. Die Fähre in Großenwieden wird ab Mittwoch ebenfalls nicht mehr fahren können. Im Landkreis Holzminden muss die Fähre in Polle voraussichtlich am Donnerstag ihren Betrieb einstellen. Nach Angaben der Landkreises ist dann ein sicherer Verkehr nicht mehr gewährleistet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2020 | 15:30 Uhr