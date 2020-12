Stand: 28.12.2020 09:21 Uhr Zu viele Tiere: Wer Nutrias füttert, riskiert eine Geldbuße

Die Stadt und der Landkreis Celle warnen davor, Nutrias in Grün- und Parkanlagen zu füttern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Füttern sei nicht erlaubt und könne mit einer Geldbuße geahndet werden, so der Landkreis. Außerdem trage es dazu bei, dass sich räumlich begrenzt sehr viele Tiere ansiedeln und mehr überwintern als natürlich. Der Bestand an Nutrias habe sich in den Celler Park- und Grünanlagen mittlerweile rasant nach oben entwickelt, heißt es. Dadurch würden unter anderem die historischen Grün- und Parkanlagen beschädigt - etwa der Schloßpark und der Französische Garten.

Weitere Informationen Mehr als 40.000 Nutrias in Niedersachsen erlegt Jäger haben innerhalb eines Jahres bundesweit 88.000 Nutrias getötet - 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.12.2020 | 08:30 Uhr