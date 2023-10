Stand: 25.10.2023 08:07 Uhr Zu viel Plastik: Biotonnen werden in Stadthagen falsch befüllt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Schaumburg (AWS) haben am Dienstag Biotonnen in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) kontrolliert. Rund ein Drittel der Tonnen wurden laut AWS beanstandet. Kunststofftüten, darunter oft auch Bio-Komposttüten, seien eins der größten Probleme, sagt eine Sprecherin. Die verrotteten nicht schnell genug für den Kompost, der im Biokompostwerk Wiehagen produziert werde. Aber auch ein Fahrradsitz oder zum Beispiel Katzenstreu haben die Kontrolleure gefunden. Von 900 überprüften Tonnen wurden 325 beanstandet. Mit der Aktion will die Schaumburger Abfallwirtschaft aufklären, denn oft seien Tonnen falsch befüllt, weil die Menschen es nicht besser wissen würden.

