Stand: 10.12.2022 12:31 Uhr Zu schnell und betrunken in Celle: Autofahrer überholt Polizei

Ein 28 Jahre alter Mann hat in der Nacht in Celle versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen - und hat sein Auto dabei zeitweise auf 160 Kilometer pro Stunde beschleunigt. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Fahrer war den Beamten aufgefallen, weil er ihren Streifenwagen im Stadtgebiet mit Tempo 90 überholte und immer schneller wurde. Wie sein Wagen zum Stehen kam, teilte die Polizei nicht mit. Bei einer späteren Kontrolle habe ein Atemalkoholtest 2,09 Promille ergeben.

