Stand: 10.09.2021 08:11 Uhr Zoo Hannover will sich für Schutz von Giraffen einsetzen

Der Zoo Hannover will sich stärker für den Schutz von Giraffen einsetzen. Seit Mitte der 80er-Jahre sei der Bestand der Tiere um rund 40 Prozent zurückgegangen. Der Zoo will nun mit der Naturschutzorganisation WWF zusammenarbeiten, um dem Trend entgegenzuwirken. Außerdem werde der Zoo, in dem Rothschild-Giraffen leben, wieder in die Zucht der Tiere einsteigen. Mittlerweile gibt es in Afrika Experten zufolge weit weniger Giraffen als Elefanten. Die Tiere sind unter anderem durch die Jagd bedroht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.09.2021 | 06:30 Uhr