Zoo Hannover plant Impfstraßen für Kinder und Erwachsene Stand: 29.11.2021 16:41 Uhr Den Piks gegen Corona mit einem Besuch bei exotischen Tieren verbinden - das soll es bald im Zoo Hannover geben. Familien, die ihre Kinder impfen lassen, bekommen Freikarten für einen Zoo-Besuch.

In Zusammenarbeit mit der Region Hannover richtet der Zoo im ehemaligen Regenwald-Panorama fünf Impfstraßen mit insgesamt zehn Impfplätzen ein. Zwei der Impfstraßen werden nach Angaben des Zoos allein für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren reserviert. Sobald der Wirkstoff für diese Altersgruppe verfügbar ist, soll es dort losgehen. Familien, die das Impfangebot für ihre Kinder wahrnehmen, verspricht der Zoo in den ersten vier Wochen der Aktion Freikarten für einen Zoo-Besuch in dieser Wintersaison.

Region Hannover sieht Aktion als Ergänzung

Mit dem Angebot im Zoo will die Region Hannover dem künftig erwarteten Andrang für die Kinder-Impfung begegnen. Es sei selbstverständlich nur eine Ergänzung zum Impfen bei Kinderärztinnen und -Ärzten, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. In Hannover und Umland leben nach offiziellen Angaben etwa 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Erwachsene können sich ab Nikolaus impfen lassen

Solange der Impfstoff für Kinder noch nicht da ist, können sich Erwachsene im Zoo impfen lassen - voraussichtlich ab dem 6. Dezember. Bis dahin sollen in der Rotunde am Zoo mehrere Impfstraßen zur Erst-, Zweit- und Boosterimpfung entstehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.11.2021 | 13:30 Uhr