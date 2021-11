Stand: 29.11.2021 12:50 Uhr Zoo Hannover plant Impfstraßen für Kinder und Erwachsene

Den Piks gegen Corona mit einem Besuch bei exotischen Tieren verbinden - das geht schon bald im Zoo Hannover. Im ehemaligen Regenwald-Panorama werden nach Angaben eines Sprechers fünf Impfstraßen mit insgesamt zehn Plätzen angeboten. Sobald der Impfstoff für Kinder verfügbar ist, sollen bei der Aktion von Zoo und Region Hannover zwei der Impfstraßen für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren reserviert werden. Der Zoo spendiert in den ersten vier Wochen allen Kindern und deren Eltern Freikarten für einen Zoobesuch in der Wintersaison. Los geht es voraussichtlich am 6. Dezember.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.11.2021 | 13:30 Uhr