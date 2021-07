Stand: 09.07.2021 09:48 Uhr Zoo Hannover gibt Elefantenzucht auf

Der Zoo Hannover will seine Elefantenzucht aufgeben. Die Herde aus Mutter- und Jungtieren soll bis 2024 aufgelöst werden. Grund ist, dass die Zuchtprogramme so erfolgreich waren, dass es in den Zoos jetzt so viele asiatische Elefanten gibt, dass man sie nur noch schwer unterbringen kann, sagte Zoochef Andreas Michasel Casdorff der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Stattdessen will der Zoo künftig eine Gruppe von Jungbullen halten. Der Bullenstall und die Außenanlagen sind schon fertig, dazu wird noch eine Laufhalle für den Winter gebaut. Dort sollen laut dem Zoo dann auch Orang-Utans und Gibbons einziehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.07.2021 | 09:30 Uhr