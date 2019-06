Stand: 14.06.2019 12:09 Uhr

Zoo Hannover: Tiger-Drillinge dürfen raus

Knapp zwei Monate nach ihrer Geburt haben drei Sibirische Tigerbabys erstmals das Außengelände im Zoo Hannover erkundet. Die noch namenlosen Drillinge tapsten am Freitagvormittag neugierig durch ihr neues Reich, erkundeten Baumstämme und ließen sich die Sonne auf das Fell scheinen. Mutter "Alexa" wich dabei kaum von der Seite der drei neugierigen Tiger-Jungs.

Tiger-Drillinge erkunden erstmals Außengehege 14.06.2019 12:45 Uhr Vor zwei Monaten wurde die Tiger-Drillinge im Zoo Hannover geboren. Am Freitag haben sie sich erstmals den Besuchern gezeigt. Immer an ihrer Seite: Tiger-Mama "Alexa".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erste Lebenswochen abgeschottet von Außenwelt

Die Drillinge waren am 12. April auf die Welt gekommen. Danach hatten die Tiere abgeschottet von der Außenwelt in einer Wurfhöhle und im Innengehege gelebt. Besucher konnten den Tiger-Nachwuchs dennoch erblicken - vor dem Gehege wurden auf einem Monitor Filmausschnitte aus der Wurfhöhle gezeigt.

Der Sibirische Tiger: Gewicht, Nahrung, Herkunft Herkunft: Asien

Größe: bis zu 280 cm lang, Schulterhöhe bis zu 110 cm

Gewicht: bis zu 280 kg

Tragzeit: 102 bis 112 Tage

Geburtsgewicht: ca. 1 bis 1,5 kg

Geburtsgröße: 30 bis 45 cm

Nahrung: Wildrinder, Wildschweine, Hirsche, kleine Säuger, Vögel

Erreichbares Alter: bis zu 20 Jahre in menschlicher Obhut (Quelle: Zoo Hannover) (Quelle: Zoo Hannover)

Tiger-Nachwuchs stürmt das Außengehege









Status der Sibirischen Tiger: Gefährdet

Videos 00:29 Alarmstufe Drei bei Tiger-Mama "Alexa" Am 12. April sind drei Tigerbabys im Zoo Hannover geboren worden. Die Geschlechter sind unbekannt, denn der Nachwuchs darf erst nach acht Wochen von der Mutter getrennt werden. Video (00:29 min)

Sibirische Tiger sind die größten Raubkatzen der Welt. In Russland leben nur noch rund 550 Tiere in freier Wildbahn. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden sie als gefährdet eingestuft. Größte Bedrohungen sind die Wilderei, der Verlust des Lebensraumes und der Mangel an Beutetieren. Im Zoo Hannover waren im vergangenen Jahr zwei Sibirische Tigerbabys kurz nach der Geburt gestorben. Davor hatte es zuletzt im Jahr 2003 Nachwuchs gegeben.

Weitere Informationen Tigerbabys im Zoo Hannover: Es sind drei Jungs Die drei Tigerbabys im Zoo Hannover sind erstmals untersucht worden. Dabei wurde auch ihr Geschlecht bestimmt: Alle sind Jungs. Die Drillinge werden jetzt auch immer mobiler. (24.05.2019) mehr Zoo Hannover freut sich über Tiger-Nachwuchs Im Zoo Hannover gibt es dreifachen Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern. Zur Freude der Pfleger gedeihen die Kleinen prächtig. Im vergangenen Jahr waren zwei Tigerbabys gestorben. (26.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.06.2019 | 13:30 Uhr