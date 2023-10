Stand: 04.10.2023 15:30 Uhr Zoo Hannover: Nachtlauf für Rückkehr bedrohter Riesenschildkröten

Am Donnerstagabend findet im Zoo Hannover erneut ein Nachtlauf statt. Der Spendenlauf unterstützt den Bau des Schildkrötenhauses. Die bedrohten Aldabra-Riesenschildkröten sollen wieder nach Hannover zurückkehren. 2008 mussten die fünf Tiere aus Hannover nach Osnabrück und Hamburg abgegeben werden, Grund dafür war das baufällige alte Gehege. Für eine Rückkehr brauchen die bis zu 250 Kilogramm schweren Tiere nun ein ausreichend großes Haus und Wasserbecken. Für den Nachtlauf werden hunderte Läuferinnen und Läufer erwartet. Entlang der Tiergehege können Sportbegeisterte nach Feierabend im Zoo verschieden lange Strecken für den guten Zweck laufen. Interessierte Läufer können sich noch am Nachmittag am Zoo-Eingang für den Lauf anmelden.

