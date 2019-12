Stand: 20.12.2019 12:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Eisbär-Baby macht lautstark auf sich aufmerksam

Das kleine Eisbär-Baby im Zoo Hannover sorgt für ordentlich Trubel in der Wurfbox, die es sich mit seiner Mutter teilt. Richtig laufen kann der Mini-Bär zwar noch nicht, aber dafür strampelt, kugelt und robbt er sich voran. Dabei macht das Baby zuweilen lautstark auf sich aufmerksam. "Es klingt manchmal sehr fordernd oder auch motzend, wenn es Aufmerksamkeit haben möchte", berichten die Tierpfleger. Sei der kleine Bär zufrieden oder am Trinken, gebe er ein entspanntes Gluckern und Keckern von sich. Über eine Kamera können die Pfleger den kleinen Eisbären und seine Mutter "Milana" beobachten. Eigens installierte Mikrofone übertragen die Geräusche.

So klingt der Eisbär-Nachwuchs 20.12.2019 12:30 Uhr Der Nachwuchs von Eisbärin Milana im Zoo Hannover ist mittlerweile dreimal so groß wie bei der Geburt im November und macht nun auch akustisch auf sich aufmerksam.







Kleiner Eisbär kann bald hören und sehen

Rund um die Wurfhöhle ist absolute Ruhe für Mutter und Baby angesagt. Wie auch in der Wildnis wird "Milana" laut Zoo die Höhle erst im Frühjahr verlassen. Mit der bisherigen Entwicklung seines ersten Eisbär-Babys ist der Zoo Hannover zufrieden. Nach Angaben eines Zoologen wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die Augen und Gehörgänge des Jungtieres öffnen. Dies geschehe in der Regel ab der fünften Lebenswoche. Das Eisbär-Baby wurde am 20. November geboren. Bei der Geburt war es nur etwa so groß wie ein Meerschweinchen.

