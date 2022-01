Stand: 06.01.2022 19:00 Uhr Zoo Hannover: Ab 24. Januar nur noch Impfungen für Kinder

Die Region Hannover will künftig ihre Impfangebote für Kinder und Erwachsene trennen. Ab dem 24. Januar sollen am Zoo nur noch Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden. In separaten Räumlichkeiten soll zudem eine Impfstraße für Zwölf- bis 17-Jährige eingerichtet werden. Erwachsene können sich dann in der Ernst-August-Galerie in der Nähe des Hauptbahnhofs gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Bereits gebuchte Termine für den Zeitraum ab dem 24. Januar werden auf den jeweils anderen Ort umgebucht. "Wir haben geprüft, ob ein Wechsel schon vorher möglich ist", sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Das sei allerdings nicht durchführbar. Zudem hat die Region nach der Impfpanne vom Montag die Sicherheitsstandards erhöht. Im Zoo hatten 21 Kinder Erwachsenen-Dosen erhalten.

