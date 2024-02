Stand: 14.02.2024 13:11 Uhr Zoll stoppt Liebespaar mit etlichen Drogen in Auto und Unterhose

Ein junges Pärchen aus der Region Hannover ist vom Zoll bei einer Kontrolle in der Nähe von Gronau (Nordrhein-Westfalen) mit großen Mengen Drogen erwischt worden. Laut einer Sprecherin fanden die Beamten bei den Beschuldigten, die aus den Niederlanden kamen, rund 10,5 Kilogramm Amphetamine, 4,5 Kilogramm Ecstasy, zwölf Gramm Crystal Meth sowie mehr als acht Gramm Marihuana. Das Crystal Meth hatte der Mann den Angaben zufolge in seiner Unterhose versteckt. Die übrigen Drogen entdeckten die Ermittler in Plastiktüten auf der Rückbank des Wagens. Der 24-Jährige habe angegeben, dass er die Drogen als Kurier über die Grenze bringen sollte, so die Sprecherin. Seine Freundin habe davon keine Kenntnis gehabt und sei nicht in die Drogengeschäfte involviert. Da die Beamten nicht ermitteln konnten, ob diese Aussage lediglich ein Liebesdienst war, wurden sowohl der Mann als auch die Frau vorläufig festgenommen.

