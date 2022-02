Stand: 10.02.2022 12:34 Uhr Zoll deckt millionenfachen illegalen Zigarettenhandel auf

Beamte des Zolls Hannover haben nach eigenen Angaben einen illegalen Zigarettenhandel aufgedeckt, bei dem die Verdächtigen seit 2019 rund 15 Millionen Zigaretten unversteuert weiterverkauft haben sollen. Bei Razzien in Steinfurt im Münsterland und in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen wurden Zehntausende unversteuerte Zigaretten entdeckt. Zudem seien zwei Verdächtige festgenommen worden, teilte ein Sprecher des Zolls mit. Ihnen werde gewerbsmäßige Steuerhehlerei im Zusammenhang mit dem Handel unversteuerter Zigaretten vorgeworfen. Die Beamten stellten außerdem zwei Autos, Bargeld und Schmuck sicher. Laut Schätzung des Zolls liegt allein der Schaden durch nicht gezahlte deutsche Tabakssteuer bei rund drei Millionen Euro.

