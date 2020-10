Stand: 24.05.2018 11:11 Uhr Zoff um Leitstelle: Baufirma soll Millionen zahlen

Hannovers Berufsfeuerwehr soll eine neue Leitstelle bekommen. Doch der Bau zieht sich hin. Weil die damit beauftragte Firma keinen Eröffnungstermin nennen kann, soll nun die alte Leitstelle modernisiert werden - für knapp fünf Millionen Euro. Die Kosten will die Stadt offenbar der Baufirma in Rechnung stellen. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ).

Eröffnung ursprünglich im Oktober 2017 geplant

Nach HAZ-Angaben war die Inbetriebnahme der neuen Leitstelle in der Nordstadt ursprünglich für Ende Oktober vergangenen Jahres vorgesehen. Stattdessen solle nun die alte Leitstelle in der Calenberger Neustadt nachgerüstet werden. Sie könne dann im März 2019 ihren Betrieb aufnehmen. Das gehe aus einem vertraulichen Antrag hervor, der der Zeitung vorliegt, und der am Mittwoch im Organisations- und Personalausschuss der Stadt beschlossen worden sei.

Ersatzleitstelle übernimmt Aufgaben

Dem Bericht zufolge kann die alte Leitstelle jedoch nicht im laufenden Betrieb modernisiert werden. Deshalb soll die Ersatzleitstelle, die derzeit in der Feuerwache Stöcken gebaut wird, ab Anfang 2019 die Aufgaben übergangsweise übernehmen.

