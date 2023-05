Stand: 01.05.2023 10:27 Uhr Zeuge verfolgt betrunkenen Transporterfahrer durch Hildesheim

Ein betrunkener Transporterfahrer hat am Sonntagabend in Hildesheim mehrere Autos beschädigt und konnte erst nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden. Laut Polizei hatte der 19-Jährige zunächst an einer roten Ampel ein wartendes Auto übersehen, war mit seinem Transporter aufgefahren und gleich danach geflüchtet. Die beiden Frauen in dem Auto wurden leicht verletzt. Sie versuchten Fotos von dem Kennzeichen des Transporters zu machen. Das bemerkte ein anderer Autofahrer und nahm die Verfolgung auf. Der Unfallverursacher fuhr in eine Sackgasse. Als er dies bemerkte, wendete er und hielt direkt auf seinen Verfolger zu. Der wich aus, der Transporter-Fahrer touchierte ein weiteres Auto, fuhr dann auf den Parkplatz einer Klinik und versuchte, gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß zu flüchten. Der Verfolger verhinderte dies jedoch. Die alarmierte Polizei stellte bei dem 19-Jährigen Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von 2,37 Promille fest. Ihn erwarten laut Polizei jetzt Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres los.

