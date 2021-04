Stand: 14.04.2021 09:02 Uhr Zero-Covid-Aktivisten fordern sofortigen Lockdown

In Hannover-Linden haben Anhänger der Zero-Covid-Strategie am Dienstagabend ihre Forderungen auf das Kraftwerk des Energieunternehmens Enercity projiziert. Unter anderem fordert die Initiative einen sofortigen Lockdown und eine Patentfreigabe bei den Corona-Impfstoffen. "Die Zeit läuft uns davon", sagte Bündnissprecherin Marte Henningsen. Sie warnte, dass die Intensivstationen einiger Krankenhäuser noch im Laufe des Aprils kollabieren könnten, wenn nicht umgehend gehandelt werde. "Wir fordern, dass die Politik endlich auf die Wissenschaft hört und in einem sofortigen Shutdown Fabriken und Büros für einen begrenzten Zeitraum schließen lässt, denn dort infizieren sich die Menschen hauptsächlich", so Hennigsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.04.2021 | 09:30 Uhr