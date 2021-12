Stand: 30.12.2021 10:46 Uhr Zeitungsausträger in Langenhagen bedroht und ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hat in Langenhagen einen Zeitungsausträger ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann den 64-Jährigen am Mittwochmorgen an, forderte Geld und sagte, dass er ein Messer dabei habe. Der Täter begleitete den Zeitungsausträger zu dessen Auto und ließ sich 90 Euro übergeben. Dann flüchtete er mit der Beute. Die Suche nach ihm blieb bisher erfolglos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.12.2021 | 13:30 Uhr