Zehnjähriger autistischer Junge in Hannover verschwunden Stand: 19.10.2024 09:22 Uhr Ein Zehnjähriger, der mit seinem Vater zu Besuch in Hannover ist, wird derzeit vermisst. Der Junge ist Autist, eine Eigengefährdung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge mit Namen Bernard am Freitagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Bütersworthstraße in der Oststadt weggerannt. Vater und Sohn kommen laut Polizei aus Berlin und seien derzeit in Hannover zu Besuch. Die Absuche dieses Bereichs blieb ohne Ergebnis.

Eilenriede und Hauptbahnhof im Fokus der Suche

Seit dem frühen Samstagmorgen durchkämmen Einsatzkräfte die Eilenriede, auch mit Spürhunden und Drohnen. Auch der Hauptbahnhof werde verstärkt in Augenschein genommen, da nicht auszuschließen sei, dass der Junge versucht, zurück nach Berlin zu fahren. Die Polizei Hannover bittet die Anwohner, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 28 15 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

