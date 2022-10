Stand: 09.10.2022 10:40 Uhr Zehn Autos brennen auf Hof von Händler in Hildesheim aus

Ein Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Hildesheim hat zehn Autos fast komplett zerstört und einen Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer am Samstagabend von den Autos auf die Fassade des Hauses über. Während der Löscharbeiten war das Gewerbegebiet Münchewiese etwa eine Stunde voll gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen halten. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.

